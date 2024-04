Nach einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Bad Urach (Kreis Reutlingen) ist ein Bewohner des Gebäudes wegen Verdachts der schweren Brandstiftung festgenommen worden. Der 54-Jährige, in dessen Dachgeschosswohnung das Feuer ausgebrochen war, hatte laut Polizei in der Nacht zum Montag die Feuerwehr gerufen.

Bad Urach (dpa/lsw) - An seiner nun unbewohnbaren Wohnung sei ein geschätzter Schaden von rund 150.000 Euro entstanden, hieß es weiter. Zur Brandursache und einem möglichen Tatmotiv konnte die Polizei am Montag zunächst keine Angaben machen. Die Staatsanwaltschaft wolle bis Dienstag entscheiden, ob sie einen Haftbefehl beantragen wird.

