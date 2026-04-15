Baden-Württemberg Bewohner nach Brand von Mülltonnen in Haft

Polizei
Die Polizei hat nach dem Feuer an Mülltonnen in einem Wohnhaus in Weingarten einen Mann festgenommen. (Symbolbild)

In einem Wohnhaus in Weingarten brennen Mülltonnen. Schnell hat die Polizei einen Verdacht. Was sie bisher weiß.

Weingarten (dpa/lsw) - Nach dem Brand mehrerer Mülltonnen in einem Wohnhaus in Weingarten (Kreis Ravensburg) ist ein Bewohner in Untersuchungshaft gekommen. Polizei und Staatsanwaltschaft verdächtigen den 48-jährigen Iraker nach gemeinsamen Angaben des versuchten Mordes und der versuchten besonders schweren Brandstiftung. In dem Mehrparteienhaus hatten am Sonntagabend im Eingangsbereich mehrere Mülltonnen gebrannt.

Die Feuerwehr verhinderte, dass die Flammen auf das restliche Gebäude übergriffen. Von den Bewohnern war rund ein Dutzend anwesend, das Haus wurde geräumt, verletzt hat sich niemand. Noch am Sonntagabend hatte sich der Verdacht ergeben, dass das Feuer vorsätzlich gelegt worden sein könnte. Am Montag nahmen Polizisten den Verdächtigen fest.

Wie er das Feuer gelegt haben soll, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft zunächst nicht mit. Das mögliche Motiv sei noch Gegenstand der Ermittlungen, sagte ein Sprecher.

Mehr zum Thema
Baden-Württemberg Weingarten (Pfalz) Alle Themen
Der Podcast Alles Böse startet wieder mit neuen Kriminalfällen aus der Pfalz.

Kennen Sie schon unseren Crime-Podcast?

Welche Verbrechen werden in der Pfalz begangen? Welche Straftäter sind noch auf der Flucht? Über konkrete Kriminalfälle von heute und aus der Vergangenheit berichten Victoria Fuchs und Uwe Renners im True-Crime-Podcast "Alles Böse".

Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast
Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast

An dieser Stelle finden Sie Umfragen von Opinary.

Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung.

Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

x