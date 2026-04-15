In einem Wohnhaus in Weingarten brennen Mülltonnen. Schnell hat die Polizei einen Verdacht. Was sie bisher weiß.

Weingarten (dpa/lsw) - Nach dem Brand mehrerer Mülltonnen in einem Wohnhaus in Weingarten (Kreis Ravensburg) ist ein Bewohner in Untersuchungshaft gekommen. Polizei und Staatsanwaltschaft verdächtigen den 48-jährigen Iraker nach gemeinsamen Angaben des versuchten Mordes und der versuchten besonders schweren Brandstiftung. In dem Mehrparteienhaus hatten am Sonntagabend im Eingangsbereich mehrere Mülltonnen gebrannt.

Die Feuerwehr verhinderte, dass die Flammen auf das restliche Gebäude übergriffen. Von den Bewohnern war rund ein Dutzend anwesend, das Haus wurde geräumt, verletzt hat sich niemand. Noch am Sonntagabend hatte sich der Verdacht ergeben, dass das Feuer vorsätzlich gelegt worden sein könnte. Am Montag nahmen Polizisten den Verdächtigen fest.

Wie er das Feuer gelegt haben soll, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft zunächst nicht mit. Das mögliche Motiv sei noch Gegenstand der Ermittlungen, sagte ein Sprecher.