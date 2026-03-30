Am späten Abend bricht im Kreis Böblingen ein Feuer aus. Die Bewohner retten sich. Vieles ist bislang unklar.

Weil im Schönbuch (dpa/lsw) - Ein Einfamilienhaus im Kreis Böblingen ist nach einem Brand am späten Sonntagabend nicht mehr bewohnbar. Was das Feuer verursacht hat, müsse noch ermittelt werden, sagte ein Polizeisprecher. Die Bewohner hätten den Brand selbst bemerkt und sich daraufhin selbstständig ins Freie retten können. Verletzt wurden sie demnach nicht. Der Schaden, der durch das Feuer entstanden ist, wird auf etwa 200.000 Euro eingeschätzt. Die Polizei ermittelt nun.