Dichter Rauch aus dem Keller blockiert den Fluchtweg für vier Erwachsene und ein Kleinkind. Wie es zum Brand kam und was jetzt untersucht wird.

Rastatt (dpa/lsw) - Die Feuerwehr hat mehrere Menschen aus einem brennenden Haus in Rastatt retten müssen. Dichter Rauch hatte vier Erwachsenen und einem Kleinkind den Fluchtweg durch das Treppenhaus versperrt, wie die Polizei mitteilte. Zwei Bewohner kamen über eine Drehleiter über einen Balkon aus dem Gebäude, zwei weitere Erwachsene und das Kind verließen das Gebäude über ein Gerüst. Verletzt wurde niemand.

Nach ersten Erkenntnissen hatte vermutlich ein technischer Defekt an einer Waschmaschine im Keller das Feuer am Sonntag ausgelöst.

Bevor die Bewohner zurückkehren können, müssen Statiker klären, ob das Feuer die Stabilität des Gebäudes beeinträchtigt hat. Die Bewohner fanden zunächst eigenständig eine andere Unterkunft. Den Schaden schätzen die Behörden auf rund 60.000 Euro.