Mit einer Schreckschusswaffe in der Hand bedroht ein Unbekannter eine Supermarkt-Mitarbeiterin. Er erbeutet Geld und flüchtet. Die Polizei steht vor einem Rätsel.

Korntal-Münchingen (dpa/lsw) - Ein Unbekannter soll im Kreis Ludwigsburg bewaffnet einen Supermarkt überfallen haben. Die Polizei sei deshalb nach eigenen Angaben am Montagabend zu einem Großeinsatz ausgerückt. Demnach soll der Mann kurz vor Ladenschluss den Lebensmittelmarkt in Korntal-Münchingen betreten und dann eine Mitarbeiterin im Kassenbereich mit einer Schreckschusspistole bedroht haben. Den Angaben zufolge forderte er die Herausgabe von Bargeld und schoss einmal in die Luft.

Die Mitarbeiterin sei dem Befehl nachgekommen und habe einen niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag in den bunten Stoffbeutel des Unbekannten gepackt. Dann flüchtete der Mann mutmaßlich in einem weißen Wagen in eine unbekannte Richtung, wie es weiter hieß. Direkte Fahndungsmaßnahmen seien nicht erfolgreich gewesen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Ob es Zusammenhänge mit den zwei bewaffneten Raubüberfällen im Kreis Böblingen aus der vergangene Woche gibt, war zunächst unklar. Bislang bekannt war laut Polizei nur, dass es sich mutmaßlich um einen glatzköpfigen und dunkel angezogenen Mann mit einem Tattoo im Gesicht handele.