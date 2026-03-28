Baden-Württemberg Bewaffneter Überfall auf Discounter – Kassiererin verletzt

Polizei Symbolbild
Die Polizei sucht nach dem Raub nach Zeugen. (Symbolbild)

Mit gezogener Pistole raubt ein Unbekannter einen Discounter in Ettlingen aus – die Kassiererin wird verletzt. Wer hat den Täter gesehen?

Ettlingen (dpa/lsw) - Eine Kassiererin ist bei einem Raubüberfall in einem Ettlinger Discounter (Kreis Karlsruhe) mit einer Pistole bedroht und leicht verletzt worden. Ein Täter wartete ab, bis sich die Kasse öffnete, bedrohte die Frau und griff dann in die Kasse, wie die Polizei mitteilte. Anschließend schlug er mit der Pistole auf den Kopf der 53-jährigen Kassiererin. Er sei zu Fuß geflüchtet und von einer Zeugin noch kurz verfolgt worden. Der Täter habe lediglich einen sehr geringen Geldbetrag erbeutet.

Der Unbekannte soll etwa 30 Jahre alt und 175 Zentimeter groß sein. Er habe einen Vollbart sowie weiße Sneaker, eine abgetragene, geflickte schwarze Jeans und eine beige Kapuzenpullover-Jacke getragen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

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