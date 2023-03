Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Wir sind Verbraucher, Verbraucher, Verbraucher ... Und wir geben nichts zurück“: Die hemmungslose Ausbeutung der Erde ist das Thema der Künstlerin Betty Beier. Mit Erdschollen zieht die in Rohrbach lebende Künstlerin durch die Städte und versucht, mit Menschen ins Gespräch zu kommen – am Samstag wieder in Landau.

Um auf die weltweite Katastrophe aufmerksam zu machen und ein Publikum anzusprechen, das nicht unbedingt Kunstvernissagen besucht, greift Betty Beier zu einem ungewöhnlichen Mittel: