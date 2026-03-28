Baden-Württemberg Betrunkenes Ehepaar randaliert – Frau schlägt Polizistin

Feuerwehr
Das Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus konnte man nicht mehr verhindern. (Symbolbild)

Ein Streit in Reutlingen eskalierte: Eine 35-Jährige schlug einer Beamtin ins Gesicht. Jetzt ermittelt die Polizei gegen die beiden.

Reutlingen (dpa/lsw) - Bei einer Auseinandersetzung in einer Reutlinger Gaststätte ist eine Polizistin durch einen Faustschlag ins Gesicht leicht verletzt worden. Zuvor sei es zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einer 35-jährigen Frau und einer anderen Barbesucherin gekommen, teilte die Polizei mit. Daraufhin mischten sich zwei Männer in den Streit an, was schließlich zu einer körperlichen Auseinandersetzung führte.

Eine erste Streife sollte alle Beteiligten vor Ort trennen. Dabei geriet die 35 Jahre alte Frau in Rage, sodass sie der Beamtin unvermittelt ins Gesicht schlug. Die Frau sowie ihr Ehemann, einer der beteiligten Männer, seien in ein Polizeirevier gebracht worden. Während gegen den 35-jährigen Mann wegen Körperverletzung ermittelt werde, müsse sich seine Ehefrau unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verantworten.

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