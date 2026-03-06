Baden-Württemberg Betrunkener stiehlt Gebäck und Wechselgeld aus Bäckerei

Polizei - Symbolbild
Der Betrunkene wurde von der Polizei in Tatortnähe festgenommen. (Symbolbild)

Mit Gebäck und Wechselgeld flieht ein Betrunkener aus einer Bäckerei. Doch die Polizei ist schneller – und Tests bringen noch mehr ans Licht.

Filderstadt (dpa/lsw) - Ein Betrunkener ist in eine Bäckerei in Filderstadt (Kreis Esslingen) eingebrochen und hat dort Gebäck und Wechselgeld gestohlen. Der 31-Jährige, der mutmaßlich auch unter Drogen stand, hat laut Zeugen zunächst die Schaufensterscheibe eingeschlagen, wie die Polizei mitteilte. Dabei sei er beobachtet worden. Die Zeugen riefen die Polizei, als der Mann in die Bäckerei einstieg. Der Verdächtige konnte noch in Tatortnähe festgenommen werden. Er musste nach dem Vorfall in der Nacht eine Blutprobe abgeben. Zuvor hatten Vortests positiv angeschlagen.

