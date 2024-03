Heidenheim an der Brenz (dpa/lsw) - Ein Betrunkener hat in Heidenheim an der Brenz (Kreis Heidenheim) mehrere Sanitäter bei der Arbeit gestört und einen Polizeibeamten gebissen. Der 42-Jährige habe die Sanitäter in der Nacht zum Sonntag auch beleidigt, teilte die Polizei mit. Einen anschließend ausgeteilten Platzverweis ignorierte er. Zudem wehrte er sich, weggeführt zu werden und wurde deswegen auf dem Boden fixiert. Dabei habe der 42-Jährige einem der Beamten in sein Bein sowie in den Arm gebissen und damit leicht verletzt. Der Störenfried kam in Gewahrsam.

Pressemitteilung