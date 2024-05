Ein betrunkener Mann hat in Winnenden im Rems-Murr-Kreis nach Angaben der Polizei in Richtung eines Beamten geschlagen und dann versucht, sich von den Beamten loszureißen. Einer der Polizisten sei dabei am Dienstagabend leicht verletzt worden, sagte ein Sprecher der Polizei am Mittwoch.

Winnenden (dpa/lsw) - Der 45 Jahre alte Mann befand sich demnach im Aufnahmebereich einer Klinik und weigerte sich, den Bereich trotz mehrfacher Aufforderung zu verlassen. Als die alarmierten Beamten ihn aus dem Gebäude brachten, ist es Angaben der Polizei zufolge zu dem Angriff gekommen. Bei dem Mann wurde laut Polizei ein Promillewert von 2,5 festgestellt. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.

Mitteilung der Polizei