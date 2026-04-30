Mit 1,7 Promille schläft ein 19‑Jähriger mitten im Freiburger Hauptbahnhof auf den Gleisen – und legt so den Zugverkehr lahm. Was ihm nun droht.

Freiburg (dpa/lsw) - Ein 19‑Jähriger ist im Gleisbett des Hauptbahnhofs Freiburg eingeschlafen und hat den Zugverkehr kurzzeitig zum Erliegen gebracht. Bahnmitarbeiter alarmierten die Bundespolizei. Die Einsatzkräfte fanden den Mann am Mittwochabend schlafend zwischen den Gleisen 5 und 6, sperrten den Bereich kurzzeitig und holten ihn unverletzt aus dem Gleisbett, wie die Bundespolizei mitteilte.

Anschließend brachten sie den 19-Jährigen auf das Revier. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab rund 1,7 Promille, sodass der Mann bis zum frühen Morgen in Gewahrsam blieb. Die Bundespolizei leitete ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen unerlaubten Aufenthalts im Gleis gegen den Mann ein.