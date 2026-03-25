Baden-Württemberg Betrunkener rast auf Motocross-Maschine Polizei davon

Einbruch
Polizisten haben einen Motocross-Fahrer auf seiner Flucht durch Malsch gestoppt. (Symbolbild)

Streifenbeamten fällt in Malsch ein Motorrad auf. Das Licht ist nicht eingeschaltet. Und dem Fahrer mangelt es an noch mehr.

Malsch (dpa/lsw) - Betrunken, ohne Führerschein und Zulassung ist ein junger Mann auf einer Motocross-Maschine in Malsch (Kreis Karlsruhe) vor der Polizei geflüchtet. Deren Angaben nach waren Streifenbeamte am Dienstagabend auf den 24-Jährigen aufmerksam geworden, weil er ohne Licht unterwegs war.

Statt den Anhaltesignalen Folge zu leisten, fuhr er mit überhöhter Geschwindigkeit davon, überholte einen anderen Wagen in einer Kurve und stürzte dann ohne Einwirken anderer. Dabei verletzte er sich leicht. Als er erneut davonfahren wollte, hinderten ihn die Polizisten und nahmen ihn vorläufig fest. Dabei soll er Widerstand geleistet und einen Polizisten leicht verletzt haben.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,2 Promille. Er muss sich nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

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