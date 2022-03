Sturzbetrunken ist ein Mann in Weil am Rhein (Kreis Lörrach) auf einen fahrenden Güterzug gesprungen. Ein Lokführer meldete, es fahre ein 45-Jähriger auf dem Zug mit, wie die Bundespolizei am Montag mitteilte. Der Alkoholtest habe 4,19 Promille angezeigt. Der Mann sei in Basel (Schweiz) auf den Zug gesprungen. Warum er das tat, war anfangs unklar. Der Mann wurde den Beamten zufolge in ein Krankenhaus gebracht. Gegen ihn sei ein Verfahren wegen des unbefugten Betretens von Bahnanlagen eingeleitet worden.

Weil am Rhein (dpa) - Mitteilung der Bundespolizei