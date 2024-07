Ihm ist kalt, also zündet er ein Feuer an. Sträucher und Bäume beginnen zu brennen. Es stellt sich heraus: Der mutmaßliche Brandstifter hat drei Promille.

Bopfingen (dpa/lsw) - Ein 26-Jähriger soll in Bopfingen (Ostalbkreis) ein Feuer gelegt haben, dass mehrere Bäume und Sträucher zum Brennen gebracht hat. Wie die Polizei heute mitteilte, zündete der Mann das Feuer in der Nacht zum Samstag an, weil ihm kalt war. Demnach stellte sich heraus, dass er stark betrunken war. Ein Atemalkoholtest habe einen Wert von etwa drei Promille ergeben.

Die Feuerwehr habe den Brand gelöscht, der sich auf eine Fläche von etwa fünf Quadratmetern ausgebreitet hatte. Der 26-Jährige muss sich laut einem Polizeisprecher für Sachbeschädigung durch Brandstiftung verantworten. Neben den Bäumen und Sträuchern sei kein weiterer Schaden entstanden.