Rastatt (dpa/lsw) - Ein betrunkener Mann soll in Rastatt mindestens 15 Brände gelegt haben. Hauptsächlich habe er sich Altpapiertonnen zum Ziel genommen, teilte die Polizei am Freitag mit. In einem Fall sei die Fassade eines Gebäudes zu Schaden gekommen. Der 28-Jährige konnte von der Polizei festgenommen werden. Ein vorläufiger Alkoholtest ergab einen Wert von knapp zwei Promille. Warum er die Brände in der Nacht zum Freitag legte, blieb unklar.

PM Polizei