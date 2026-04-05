Baden-Württemberg Betrunkener klaut Roller und rammt damit zwei Autos

Polizei Symbolbild
Der 31-Jährige verständigte selbst die Polizei. (Symbolbild)

Mit zwei Promille auf dem Supermarkt-Parkplatz: Ein Mann rammt mit einem geklauten Roller zwei Autos – und ruft dann selbst die Polizei.

Lichtenstein (dpa/lsw) - Ein stark betrunkener Mann hat auf einem Supermarkt-Parkplatz in Lichtenstein (Kreis Reutlingen) mit einem gestohlenen Roller zwei Autos beschädigt. Ein Alkoholtest bei dem Mann habe einen Wert von zwei Promille ergeben, teilte die Polizei mit. Der 31-Jährige hatte sich den Angaben zufolge auf dem Parkplatz betrunken und anschließend mit einem dort geparkten Roller mehrere Runden gedreht.

Aufgrund seiner Alkoholisierung streifte er dabei am Samstag zwei geparkte Autos. Anschließend verständigte der Mann eigenständig die Polizei. Dabei stellte sich heraus, dass der betrunkene 31-Jährige keine Fahrerlaubnis für den Roller besitzt und auf dem Gelände des Supermarktes Hausverbot hat. Nach einem freiwilligen Atemtest musste er sich zusätzlich einer Blutentnahme unterziehen.

An den beiden Autos und am Roller entstand ein Schaden von insgesamt etwa 7.500 Euro. Wie der Mann in den Besitz des Rollers kommen konnte, ist bislang nicht bekannt. Die Polizei ermittelt.

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