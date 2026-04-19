Baden-Württemberg Betrunkener Fahrer mit Kindern ohne Kindersitz baut Unfall

Polizei
Gegen den Mann wird nun ermittelt. (Symbolbild)

Mit über einem Promille am Steuer, drei Kindern ohne Kindersitz im Auto – und dann kracht es im Kreisverkehr. Gegen den Autofahrer ermittelt nun die Polizei.

Zuzenhausen (dpa/lsw) - Betrunken und mit Kindern ohne Kindersitz im Auto: Mit gleich mehreren Verstößen hat ein 29 Jahre alter Autofahrer in Zuzenhausen (Rhein-Neckar-Kreis) die Polizei beschäftigt. In der Nacht überfuhr der Mann laut Polizei einen Kreisverkehr, beschädigte dabei den Reifen seines Wagens, sodass dieser nicht mehr fahrbereit war, und stieg anschließend aus, um den kaputten Reifen zu wechseln.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über einem Promille, wie es hieß. Neben der Ehefrau als Beifahrerin waren die Schwester der Frau sowie drei Kinder im Wagen. Die Kinder fuhren laut Polizei ohne vorgeschriebene Kindersitze mit. Der Fahrer musste zur Blutentnahme mit auf die Dienststelle. Ob er eine gültige Fahrerlaubnis besitzt, wird noch geprüft.

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