Isny im Allgäu (dpa/lsw) - Mit rund drei Promille Alkohol im Blut ist ein Autofahrer zum Einkaufen gefahren und hat bei zwei missglückten Einparkversuchen einen Schaden von etwa 2000 Euro verursacht. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, gelang es dem Betrunkenen am Samstag schließlich doch noch irgendwie, einzuparken. Danach ging der Mann noch einkaufen. Beim Verlassen des Supermarkts wurde der Fahrer von Zeugen erkannt und an Polizeibeamte übergeben. Diese veranlassten aufgrund der deutlichen Trunkenheit zwei Blutentnahmen und leiteten Maßnahmen zum Entzug der Fahrerlaubnis des 57-jährigen Mannes ein.

PM der Polizei