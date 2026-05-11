Baden-Württemberg Betrunkener fährt gegen Straßenlaterne und flüchtet zu Fuß

Hubschrauber in Esslingen
Bei der Suche nach dem Unfallverursacher kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. (Symbolbild)

Mit Alkohol im Blut verliert ein 34-Jähriger die Kontrolle über sein Auto und kracht gegen eine Laterne. Welche Konsequenzen drohen dem Mann?

Karlsruhe (dpa/lsw) - Ein betrunkener Autofahrer hat in Karlsruhe die Kontrolle über seinen Wagen verloren und ist damit gegen eine Straßenlaterne und einen Signalmast geprallt. Anschließend sei der 34-Jährige zu Fuß vom Unfallort geflüchtet und habe sein stark beschädigtes Auto zurückgelassen, teilte die Polizei mit. Bei der anschließenden Fahndung sei auch ein Hubschrauber zum Einsatz gekommen.

Der Mann wurde schließlich mit leichten Verletzungen in der Nähe der Unfallstelle aufgefunden und einem Alkoholtest unterzogen. Da dieser einen Wert von rund 0,8 Promille ergab, musste der Unfallverursacher zusätzlich eine Blutprobe abgeben. Er kann nun mit einer Strafanzeige unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie mit dem Entzug seines Führerscheins rechnen.

Das Auto des Mannes war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Es entstand ein Schaden von rund 18.000 Euro.

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