Ein Mann fährt in seinem Auto durch Lauffen. Es knallt, ein Reifen fliegt davon - doch den Fahrer juckt das wenig.

Lauffen (dpa/lsw) - Ein wohl betrunkener Autofahrer hat in Lauffen (Kreis Heilbronn) einen Reifen verloren und ist auf der blanken Felge weitergefahren. Polizeiangaben zufolge war der 38-Jährige noch mehrere Hundert Meter so unterwegs, eher anhielt und weglief. Mutmaßlich hatte sich sein Vorderreifen gelöst, nachdem er am Dienstagabend gegen einen Bordstein gefahren war.

Ein Zeuge hatte einen lauten Knall gehört und einen Notruf abgesetzt. Streifenpolizisten fanden den Autofahrer kurz darauf in der Nähe. Er habe sich nicht mehr gerade auf den Beinen halten können und nach Alkohol gerochen, hieß es. Der Mann musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben.