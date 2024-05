Ein Betrunkener hat am Samstag in einem Konstanzer Gasthaus einem Polizisten ins Bein gebissen und mehreren Beamten ins Gesicht geschlagen. Zuvor war der 29-Jährige zusammen mit einem gleichaltrigen Mann in einen Streit mit den Gästen verwickelt gewesen, wie die Polizei mitteilte. Vor Eintreffen von Polizisten seien die beiden betrunkenen Männer zunächst geflohen.

Konstanz (dpa/lsw) - Sie kamen jedoch zurück, als die Beamten noch in dem Lokal waren. Einer der 29-Jährigen soll dann auf eine Frau eine brennende Zigarette geworfen haben. Einer der Männer schlug zudem die Polizisten und biss einen der Beamten. Der gebissene Polizist brach seinen Dienst ab und würde von einem Arzt behandelt.

Mitteilung der Polizei