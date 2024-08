Eine Auseinandersetzung am Öhringer Bahnhof führt zu einer Bedrohung mit einem Messer. Der Verdächtige war dabei betrunken.

Öhringen (dpa/lsw) - Ein 52-Jähriger hat am Donnerstagmorgen am Bahnhof in Öhringen (Hohenlohekreis) einen Mann mit einem Messer bedroht. Der betrunkene Mann habe zuvor mit seinem 34-jährigen Kontrahenten gestritten, teilte die Bundespolizei mit. Weshalb war zunächst unklar.

Daraufhin habe der Verdächtige dem jüngeren Mann gedroht, ihn mit seinem Messer zu verletzen. Zwischen den Männern sei den Angaben zufolge ein Abstand von etwa anderthalb Metern gewesen.

Polizeibeamte erteilten dem 52-Jährigen einen Platzverweis, wie ein Bundespolizeisprecher sagte. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von etwa 1,6 Promille. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Bedrohung.