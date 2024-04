Ein alkoholisierter Mann ist in Mannheim von Unfall zu Unfall gerast und sogar trotz seines ausgelösten Airbags weitergefahren. Erst der Totalschaden brachte den Wagen eines 27-Jährigen und seiner Beifahrerin in der Nacht auf Montag zum Stehen, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Mannheim (dpa/lsw) - Der Wagen krachte demnach erst gegen eine Ampel auf der Gegenspur. Dann übersah der Fahrer auf der Kurt-Schuhmacher-Brücke zwei Pannenfahrzeuge, die am rechten Fahrbahnrand abgestellt waren. Er rammte mit seinem Auto das hintere Fahrzeug und verursachte daran einen Totalschaden. Obwohl dabei der Airbag an seinem Wagen ausgelöst wurde, fuhr der 27-Jährige noch ein Stück weiter, bis sein Auto aufgrund der Unfallfolgen auch zum Stehen kam.

Zudem wehrte er sich laut Polizei gegen die alarmierten Beamten, wurde dann aber festgenommen und in ein Polizeirevier gebracht. Der Unfallverursacher habe stark nach Alkohol gerochen, sagte ein Sprecher der Polizei. Deshalb habe ein Arzt eine Blutprobe entnommen. Die Beamten vermuteten aufgrund des Verhaltens des Mannes, dass er auch unter dem Einfluss von Drogen gestanden habe.

Der 27-Jährige und seine Beifahrerin wurde beim Auslösen des Airbags im Gesicht verletzt. Eine Frau des hinteren Pannenfahrzeugs erlitt laut Polizei durch den Aufprall Verletzungen am Knie. Der entstandene Sachschaden liegt nach Schätzungen im fünfstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt gegen den 27-Jährigen.

