Eine auf ein Auto gefallene Ampel, ein entwurzelter Baum und ein beschädigter Oberleitungsmast: Der mutmaßlich betrunkene Fahrer eines Kleintransporters hat in Stuttgart einen Schaden von insgesamt rund 70.000 Euro angerichtet. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war der 26-Jährige am späten Samstagabend mit zu hohem Tempo unterwegs und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Stuttgart (dpa/lsw) - Er prallte demnach zunächst gegen eine Ampel, die aus ihrer Verankerung gerissen wurde und auf ein wartendes Auto fiel. Laut einer Sprecherin befand sich darin eine Person, die unverletzt blieb. Dann streifte der 26-Jährige das wartende Auto, fuhr gegen einen Baum und entwurzelte diesen. An einem Oberleitungsmast sei er schließlich zum Stehen gekommen. Die Feuerwehr befreite den leicht verletzten 26-Jährigen aus dem Transporter. Der Mann musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben.

Mitteilung der Polizei