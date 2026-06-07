Baden-Württemberg Betrunkener Autofahrer rammt Traktor – Fahrer stirbt

Toter bei Unfall mit Traktor
Der Traktor geriet im Bereich der Tunnelausfahrt ins Schleudern und kippte auf die Seite.

Zwei Promille, ein zerstörter Traktor und ein Toter: Nach dem Unfall im Kirchbergtunnel steht der mutmaßliche Verursacher vor ernsten Konsequenzen.

Schiltach (dpa/lsw) - Ein Traktorfahrer ist bei einem Unfall auf der Bundesstraße 294 im Kirchbergtunnel bei Schiltach (Kreis Rottweil) ums Leben gekommen. Der mutmaßliche Unfallverursacher soll betrunken am Steuer gesessen haben, wie eine Polizeisprecherin mitteilte.

Demnach war ein 30-Jähriger mit seinem Auto am Freitag im Bereich der Tunnelausfahrt hinten auf den Traktor aufgefahren. Der Traktor geriet dabei ins Schleudern und kippte auf die Seite. Der 43 Jahre alte Fahrer wurde dabei aus dem Traktor geschleudert, unter ihm eingeklemmt und schwer verletzt. Als die Einsatzkräfte eintrafen, war der Mann bereits nicht mehr ansprechbar, wie es hieß. Er musste von der Feuerwehr befreit werden und starb den Angaben zufolge nach erfolglosen Reanimationsmaßnahmen noch am Unfallort.

Der Autofahrer stand laut Polizeiangaben unter Alkoholeinfluss, ein Test ergab demnach einen Wert von rund zwei Promille. Derzeit werde seine Blutprobe auch auf Drogen geprüft, hieß es von einem Polizeisprecher. Der Mann sei bei dem Unfall am Freitagabend leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht worden. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Die Polizei konnte keine Angaben dazu machen, ob der 30-Jährige mittlerweile wieder aus dem Krankenhaus entlassen wurde.

Dem Mann droht eine Anzeige wegen fahrlässiger Tötung und Trunkenheit am Steuer. Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie die Bergung der Unfallfahrzeuge und der Straßenreinigung blieb der Kirchbergtunnel laut den Angaben der Polizei bis zum frühen Samstagmorgen gesperrt. Ersten Schätzungen zufolge liegt der Schaden bei rund 60.000 Euro.

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