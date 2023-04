Ein betrunkener Autofahrer hat beim Abbiegen von einem Tankstellenparkplatz in den fließenden Verkehr ein elf Jahre altes Kind angefahren. Rettungskräfte brachten den verletzten Jungen in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Er sei aber schon auf dem Weg der Besserung, so ein Sprecher.

Lahr (dpa/lsw) – Das Kind fuhr mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg als das Auto am Freitagabend den Tankstellenparkplatz in Lahr (Ortenaukreis) verließ. Der Fahrer übersah den Jungen und stieß mit ihm zusammen. Die Beamten maßen bei dem 29-Jährigen einen Alkoholwert von mehr als ein Promille. Der Mann müsse sich nun wegen der Verursachung eines Verkehrsunfalles mit Personenschaden sowie wegen Straßenverkehrsgefährdung verantworten, hieß es.

Mitteilung der Polizei