Betrunken überschlagen: Ein 43-Jähriger verliert auf der B10 die Kontrolle über sein Auto und flüchtet zu Fuß. Doch er kommt nicht weit.

Lonsee (dpa/lsw) - Ein betrunkener Autofahrer hat sich frühmorgens auf der Bundesstraße 10 bei Lonsee (Alb-Donau-Kreis) mit seinem Wagen mehrfach überschlagen. Das Auto landete laut Polizei im Graben. Der 43-Jährige befreite sich selbst aus dem Fahrzeug, versuchte jedoch beim Eintreffen der Polizei zu flüchten. Ein Zeuge verfolgte ihn und hielt ihn bis zur vorläufigen Festnahme fest.

Laut Polizei war der Mann in einer Kurve von der Straße abgekommen. Ein Atemalkoholtest ergab rund 1,8 Promille. Der Fahrer wurde bei dem Unfall nur leicht verletzt, sein Auto erlitt einen Totalschaden. Die Polizei ermittelt wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und versuchter Unfallflucht. Dem Mann wurde sein Führerschein abgenommen.