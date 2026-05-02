Drei junge Männer lenken betrunken einen Maiwagen mit Feiernden – plötzlich kracht es, der Wagen stürzt um. Was sagt die Polizei zum Unfallhergang?

Besigheim (dpa/lsw) - Die drei Fahrer des voll mit Feiernden besetzten Maiwagens waren bei dem Zusammenstoß mit einem weiteren Auto im Kreis Ludwigsburg stark betrunken. Die Männer im Alter von 22, 23 und 24 Jahren führten die Zugmaschine mit Sitzkarren am Abend des Ersten Mai arbeitsteilig, wie die Polizei mitteilte. Die 59-jährige Fahrerin des weiteren Wagens war demnach bei dem Unfall in Besigheim mit zahlreichen Verletzten ebenfalls leicht betrunken.

Ersten Ermittlungen zufolge war das landwirtschaftliche Gespann auf einem Feldweg unterwegs. Im Kreuzungsbereich mit einer Straße kollidierte das Gespann dann mit dem Auto, in der Folge stürzte der Maiwagen um. Auf und neben dem kleinen Traktor mit Ladefläche befanden sich laut Polizei ein Dutzend Menschen, vier von ihnen wurden schwer verletzt und fünf leicht verletzt. Unter den Verunglückten seien sowohl Männer als auch Frauen. Der Rettungsdienst versorgte drei weitere Menschen vorsorglich, die aber wie die 59-jährige Autofahrerin unverletzt blieben. Zuvor hatte ein Polizeisprecher von zwölf Verletzten gesprochen.

Wegen der Vielzahl der Verletzten waren zahlreiche Kräfte des Rettungsdienstes und der Feuerwehr sowie zwei Rettungshubschrauber im Einsatz. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Blutentnahme bei den drei Männern und der Autofahrerin an. Es entstand ein Schaden von rund 30.000 Euro. Die Verkehrspolizei übernahm die Ermittlungen und bat Zeuginnen und Zeugen um Hinweise.