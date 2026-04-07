Eine Frau steigt aus einem Zug aus und gleich darauf wieder ein. Dann kommt es zum Angriff. Was am Bahnhof Geislingen geschehen ist.

Geislingen (dpa/lsw) - Eine Betrunkene soll am Bahnhof in Geislingen (Kreis Göppingen) einen Zugbegleiter und einen Triebfahrzeugführer angegriffen haben. Die Polizei ermittelt wegen Verdachts der Beleidigung und Körperverletzung gegen die 43-Jährige. Die Frau soll in der Nacht auf Sonntag zunächst aus einem Zug ausgestiegen und dann wieder in diesen eingestiegen sein.

Dann soll sie einen Zugbegleiter beleidigt sowie den Triebfahrzeugführer bespuckt und mit ihrem Turnbeutel geschlagen haben. Verletzt wurde niemand. Alarmierte Polizisten nahmen die Frau in Gewahrsam und brachten sie in eine Klinik. Den Angaben nach hatte sie fast 1,5 Promille und befand sich in einer psychischen Ausnahmesituation.