Baden-Württemberg Betrunkene schlägt Lokführer mit Turnbeutel

Bahngleise
Eine Frau ist am Bahnhof Geislingen auf zwei Mitarbeiter losgegangen. (Symbolbild)

Eine Frau steigt aus einem Zug aus und gleich darauf wieder ein. Dann kommt es zum Angriff. Was am Bahnhof Geislingen geschehen ist.

Geislingen (dpa/lsw) - Eine Betrunkene soll am Bahnhof in Geislingen (Kreis Göppingen) einen Zugbegleiter und einen Triebfahrzeugführer angegriffen haben. Die Polizei ermittelt wegen Verdachts der Beleidigung und Körperverletzung gegen die 43-Jährige. Die Frau soll in der Nacht auf Sonntag zunächst aus einem Zug ausgestiegen und dann wieder in diesen eingestiegen sein.

Dann soll sie einen Zugbegleiter beleidigt sowie den Triebfahrzeugführer bespuckt und mit ihrem Turnbeutel geschlagen haben. Verletzt wurde niemand. Alarmierte Polizisten nahmen die Frau in Gewahrsam und brachten sie in eine Klinik. Den Angaben nach hatte sie fast 1,5 Promille und befand sich in einer psychischen Ausnahmesituation.

Mehr zum Thema
Baden-Württemberg Alle Themen
Der Podcast Alles Böse startet wieder mit neuen Kriminalfällen aus der Pfalz.

Kennen Sie schon unseren Crime-Podcast?

Welche Verbrechen werden in der Pfalz begangen? Welche Straftäter sind noch auf der Flucht? Über konkrete Kriminalfälle von heute und aus der Vergangenheit berichten Victoria Fuchs und Uwe Renners im True-Crime-Podcast "Alles Böse".

Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast
Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast

An dieser Stelle finden Sie Umfragen von Opinary.

Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung.

Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

x