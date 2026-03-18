Betrunken verliert eine Frau die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kollidiert mit einem anderen Auto und überschlägt sich dann. Ihren Führerschein kassiert die Polizei kurze Zeit später ein.

Eberhardzell (dpa/lsw) - Eine betrunkene Autofahrerin ist bei einem Unfall bei Eberhardzell (Kreis Biberach) schwer verletzt worden. Die 52-Jährige habe in einem kurvigen Bereich die Kontrolle über ihr Auto verloren und sei dann auf die Gegenfahrbahn geraten, erklärte die Polizei. Dort sei sie mit dem entgegenkommenden Auto eines 54-Jährigen kollidiert.

Die Unfallverursacherin sei noch etwa 500 Meter weiter gefahren und dann von der Straße abgekommen, hieß es in der Mitteilung. Dort sei sie gegen einen Zaun geprallt und habe sich mit dem Fahrzeug überschlagen.

Die Schwerverletzte sei in ein Krankenhaus gebracht worden, erklärte die Polizei. Da die Frau stark nach Alkohol gerochen habe, sei ein Atemalkoholtest durchgeführt worden. Der habe einen Wert von 2,5 Promille ergeben. Eine Blutprobe sollte den genauen Wert ermitteln. Ihren Führerschein sei die Frau los, hieß es.