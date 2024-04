Vermutlich betrunken und ohne Führerschein hat ein 23-Jähriger in Furtwangen im Schwarzwald (Schwarzwald-Baar-Kreis) einen Autounfall verursacht, bei dem er und eine 19-Jährige schwer verletzt wurden. Erst etwa zwei Stunden später entdeckte ein zufällig vorbeikommender Radfahrer am Sonntag das verunglückte Auto sowie den lebensgefährlich verletzten Mann und die schwer verletzte Frau. Er wählte den Notruf, wie die Polizei am Montag mitteilte. Beide Verletzten lagen neben dem Wagen.

Furtwangen (dpa/lsw) - Das Fahrzeug war aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen, eine Böschung hinuntergestürzt und schließlich auf einer Wiese liegengeblieben. Ein Arzt stellte fest, dass der Mann und die Frau wohl zuvor Alkohol getrunken hatten, daher wurde beiden Blut abgenommen.

