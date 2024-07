Mehrere Studenten schleichen sich nachts in ein Freibad. Es kommt zu einem Unfall.

Freiburg (dpa) - Sechs junge Erwachsene haben in der Nacht die Wasserrutsche in einem Freibad in Freiburg benutzt - ohne dabei zu bemerken, dass das darunterliegende Becken nicht mit Wasser gefüllt ist. Durch die Wucht des Aufpralls auf dem Boden und dem Beckenrand des leeren Auffangbeckens wurden drei Menschen aus der Gruppe der 20- bis 24-Jährigen verletzt, wie die Polizei mitteilte. Sie hatten das Gelände des Bads demnach unerlaubterweise betreten.

Die Studentinnen und Studenten seien merklich betrunken gewesen, teilte die Polizei weiter mit. Nach dem Unfall verständigten sie den Rettungsdienst, der die Verletzten ins Krankenhaus brachte. Die Eindringlinge müssen nun mit einer Strafanzeige wegen Hausfriedensbruchs und Sachbeschädigung rechnen.