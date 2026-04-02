Nach einem Unfall ist ein Auto mit plattem Reifen auf der A5 unterwegs. Dann steigt der Fahrer aus und will per Anhalter weiterkommen. Warum ihn dann die Polizei chauf­fie­rt.

Neuenburg (dpa/lsw) - Ein betrunkener Autofahrer wollte nach einem Unfall auf der Autobahn 5 als Anhalter weiterkommen – und wurde festgenommen. Er habe wahrnehmbar deutlich unter Alkoholeinfluss gestanden, aber sich einem Atemalkoholtest widersetzt, sagte ein Sprecher der Freiburger Polizei. Deshalb habe ihn die Autobahnpolizei mit auf die Dienststelle genommen. Dort wurde ihm Blut entnommen, damit der Promillewert festgestellt werden kann. Danach durfte der 35-Jährige nach Hause.

Auto fährt chaotisch über Standstreifen

Die Autobahnpolizei war am Donnerstagabend von Verkehrsteilnehmern darüber informiert worden, dass auf der A5 zwischen dem Dreieck Neuenburg und der Anschlussstelle Hartheim/Heitersheim im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald ein Fahrzeug auf dem Standstreifen am stockenden Verkehr vorbeifahre.

Der Wagen prallte dann gegen eine Schutzplanke und einen Lkw. Trotz plattem Reifen setzte der Fahrer seine Fahrt auf den Felgen fort, wie es hieß. Kurz darauf stieg er aus und versuchte, per Anhalter weiterzukommen. Die Autobahnpolizei sucht Zeugen und Geschädigte.