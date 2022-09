Nach einem Unfall in einem Freizeitpark im Ortenaukreis läuft der Betrieb der betroffenen Seilbahn wieder. Der TÜV habe am 29. August bestätigt, dass die Seilbahn uneingeschränkt funktioniere und mängelfrei sei, teilte der Geschäftsführer des Parks Funny-World, Michael Schludecker, am Freitag auf Anfrage in Kappel-Grafenhausen mit.

Kappel-Grafenhausen (dpa/lsw) - Der Betrieb sei mit Vorliegen der Bescheinigung der Prüforganisation Technischer Überwachungsverein (TÜV) wieder aufgenommen worden, sagte Schludecker. Zuvor hatten der „Schwarzwälder Bote“ und andere Medien berichtet.

Laut einer Polizeimitteilung vom 22. August waren bei einer Fahrt mit der Seilbahn zwei Menschen verletzt worden - darunter ein achtjähriges Kind. Beide Fahrgäste mussten demnach in einer Klinik behandelt werden. Das Kind wurde am Fuß verletzt, eine 33-Jährige an der Hand, hatte es geheißen. Der Betrieb der betroffenen Seilbahn war nach dem Unfall zunächst sicherheitshalber eingestellt worden.