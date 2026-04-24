Baden-Württemberg Betrüger geben sich als Stadtwerke-Mitarbeiter aus

Stromzähler
Die Betrüger verlangen Einsicht in Jahresrechnungen und fragten sensible Daten wie Zähler- oder Kundennummern sowie teilweise Kontoverbindungen ab. (Symbolbild)

In Stuttgart und Baden-Baden klingeln Betrüger an Haustüren und versuchen, Menschen zu einem Wechsel ihres Energieversorgers zu überreden. Betroffene sollten keine Daten herausgeben.

Stuttgart/Baden-Baden (dpa/lsw) - Die Stadtwerke Stuttgart und die Stadtwerke Baden-Baden warnen vor Betrügern, die sich bei Haustürbesuchen als Mitarbeitende der Energieversorger ausgeben. Betroffen seien zuletzt vor allem die Stuttgarter Stadtteile Möhringen und Degerloch, teilten die Stadtwerke mit. Im Raum Baden-Baden werde ebenfalls von unseriösen Hausbesuchen berichtet. Die Personen wollten unter anderem die letzte Jahresrechnung sehen und fragten sensible Daten ab, wie Zähler- oder Kundennummern, teils auch Kontoverbindungen - offenbar, um ungewollte Anbieterwechsel für Strom oder Gas zu erreichen.

Die Stadtwerke raten, keine Unterlagen vorzulegen und auch keine sonstigen persönlichen Daten herauszugeben. Notwendige Kundendaten würden den Versorgern stets bereits vorliegen. Betroffene sollten sich umgehend an ihren Stadtwerke-Kundenservice wenden. Bei Vertragsabschlüssen an der Haustür, am Telefon oder im Internet gelte in der Regel ein 14-tägiges Widerrufsrecht.

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