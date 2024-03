Zwei Seniorinnen aus dem Landkreis Ravensburg sind mutmaßlich Opfer von Betrügern geworden. Kriminelle ergaunerten in einem Fall nach Polizeiangaben 50.000 Euro.

Überlingen/Vogt (dpa/lsw) - Einer 90-Jährigen aus Überlingen wurde Schmuck und Bargeld gestohlen. An ihrer Wohnungstür im Seniorenheim hatte sich zuvor eine Unbekannte als Therapeutin ausgegeben. Die Täterin ließ die Seniorin Übungen auf ihrem Bett machen, während sie sich mit der Wohnung vertraut gemacht haben soll. Auch soll sie die Seniorin über ihre Wertsachen ausgefragt haben. Die Höhe des Schadens wollte ein Sprecher der Polizei nicht nennen. Ob die Frau die Wertsachen selbst gestohlen hat, werde noch ermittelt. Die Tat soll zwischen Sonntag und Mittwoch geschehen sein.

Eine 72-Jährige aus Vogt wurde Opfer von falschen Polizisten. Angebliche Beamte riefen die Frau an und berichteten ihr von einem Einbruch in der Nachbarschaft. Zur Sicherheit solle sie ihre Besitztümer übergeben. Sie überreichte am Mittwoch Bargeld und Wertgegenstände in Höhe von circa 50.000 Euro an einen vermeintlichen Polizisten.

PM Polizei Überlingen

PM Polizei Vogt