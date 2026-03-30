Schockanrufer schlagen in Mühlacker zu. Eine Frau glaubt die Lügengeschichte - und gibt ihr Gold her.

Pforzheim/Mühlacker (dpa/lsw) - Unbekannte Betrüger haben Senioren in Pforzheim und im Enzkreis mit sogenannten Schockanrufen um Goldbarren und Bargeld gebracht. Polizeiangaben zufolge machte ein Anrufer in der vergangenen Woche einer Seniorin in Mühlacker weis, ihre Tochter habe einen tödlichen Unfall verursacht und sie müsse eine Kaution bezahlen. Die Seniorin übergab darauf vor ihrer Haustür einer Abholerin Goldbarren im Wert einer mittleren fünfstelligen Summe. Die Anzahl der Goldbarren teilte die Polizei nicht mit.

In einem ähnlichen Fall forderte ein angeblicher Rechtsanwalt telefonisch Bargeld von einem älteren Pforzheimer Ehepaar. Die beiden ließen sich auf einen Übergabe-Termin ein, bei dem ein unbekannter Mann Bargeld in vierstelliger Eurohöhe mitnahm.

Wie die Opfer jeweils hinter die Betrugsmasche kamen und die Polizei informierten, konnte ein Sprecher nicht angeben.