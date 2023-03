Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Sieben Athleten schickt der SC Wörth am Sonntag in die Mannschaftsmeisterschaften, die er auf Regionalebene ausrichtet. Nicht jeder Verein will in die Landesliga aufsteigen.

„Auf die Plätze!“ Kaum ist der Ruf verklungen und die Schwimmer haben ihre Position auf den Startblöcken eingenommen, ist bereits der Startpfiff zu hören. Fünf Jungs tauchen