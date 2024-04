Neben großen Städten wie Berlin, Nürnberg und Leipzig ist das kleine Bellheim eine Station auf der Lesetour des norwegischen Bestsellerautors Edvard Hoem: Am Freitag, 12.April, um 19 Uhr stellt er im Kulturzentrum Alten Sägewerk Mittelmühle sein neues Buch „Der Heumacher“ vor, das jetzt in deutscher Übersetzung erscheint. Der Autor liest auf Deutsch.

Wie in seinem Bestseller „Der Geigenbauer“ schreibt Hoem darin wieder ein Kapitel aus seiner Familienchronik, diesmal über das harte Leben am Ende des 19. Jahrhunderts. Sein Urgroßvater Knut Hansen träumt vom eigenen Hof, seine Schwägerin Gjertine von einem besseren Leben in Amerika. Organisiert wird die Lesung von der Deutsch-Norwegische-Freundschaftsgesellschaft mit dem örtlichen Kulturverein – bei freiem Eintritt. Es gibt einen Büchertisch mit den Werken von Edvard Hoem, die er auf Wunsch signiert.