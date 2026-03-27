Baden-Württemberg Bestohlener erkennt Fahrrad – mutmaßliche Diebe gefasst

Polizei
Die Polizei hat zwei mutmaßliche Fahrraddiebe festgenommen (Symbolbild)

Am Bahnhof Rastatt erkennt ein Bestohlener sein Fahrrad bei zwei Verdächtigen wieder. Die Polizei stellt das Duo nach einer kurzen Flucht.

Rastatt (dpa/lsw) - Zwei mutmaßliche Fahrraddiebe sind am Bahnhof in Rastatt mit einem offenbar zuvor gestohlenen Rad festgenommen worden. Ein Bestohlener erkannte sein vor rund zwei Wochen entwendetes Fahrrad bei den 17 und 20 Jahre alten Verdächtigen wieder, wie die Polizei mitteilte. Die beiden sollen gerade versucht haben, Schlösser an abgestellten Rädern zu knacken, um sich mit einem weiteren Fahrrad zu entfernen. Als die Polizei eintraf, flüchtete das Duo zunächst, konnte aber von einer weiteren Streife gestellt und festgenommen werden.

Mehr zum Thema
Baden-Württemberg Alle Themen
Der Podcast Alles Böse startet wieder mit neuen Kriminalfällen aus der Pfalz.

Kennen Sie schon unseren Crime-Podcast?

Welche Verbrechen werden in der Pfalz begangen? Welche Straftäter sind noch auf der Flucht? Über konkrete Kriminalfälle von heute und aus der Vergangenheit berichten Victoria Fuchs und Uwe Renners im True-Crime-Podcast "Alles Böse".

Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast
Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast

An dieser Stelle finden Sie Umfragen von Opinary.

Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung.

Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

x