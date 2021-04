Die Generaldirektion Kulturelles Erbe will die Herxheimer Bruchgasse mit ihren Tabakschuppen als Denkmalensemble ausweisen. Der Ortsgemeinderat Herxheim hat sich Anfang Dezember geschlossen gegen dieses Ansinnen ausgesprochen. Einer der Eigentümer schildert, warum er die Pläne als Enteignung empfindet.

Bislang ist das Gelände östlich der Bruchgasse als Sondergebiet Tabakschuppen ausgewiesen, das westliche gehört zu einem Mischgebiet. Und so soll es nach dem Willen des Ortsgemeinderats auch bleiben. Er schlägt in seiner Stellungnahme vor, allenfalls das östliche Sondergebiet als Denkmalensemble auszuweisen. Die grundlegenden Elemente könnten daran ausreichend abgelesen werden, heißt es. „Die Tabakschuppen westlich der Bruchgasse unterliegen dann immer noch dem Umgebungsschutz, könnten aber baulich unter Berücksichtigung des Denkmalschutzes in anderer Form genutzt werden.“

Unwahrscheinlich ist freilich, dass es nach diesem Willen der Ortsgemeinde geht. Denn der Herxheimer Rat wurde in dem Verfahren nur angehört. Die Kreisverwaltung teilt denn auch auf Anfrage mit, sie habe die Bedenken an die Denkmalfachbehörde in Mainz weitergeleitet, die in der Sache zu entscheiden habe.

Die Gasse am südöstlichen Ortsrand von Herxheim mit ihren wettergegerbten Holzkonstruktionen in Reih' und Glied wirkt in der Tat wie ein Freilichtmuseum. Anders als die Tabakschuppen hinter den Häusern, von denen viele für einen Bau in zweiter Reihe abgerissen wurden, stehen hier zehn solcher Lager beieinander – ein ungewöhnliches Erbe, das es laut Denkmalschützer zu erhalten gilt. Es zeugt von einer Landwirtschaft, die den Ort geprägt hat. War doch Herxheim bis 1954 die größte Tabakgemeinde Deutschlands – in Bezug auf Anbaufläche und Ertrag.

Gibt es überhaupt noch etwas zu erhalten?

Der Zahn der Zeit hat an den zehn Trockenschuppen aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts genagt, seit ihre Besitzer die Tabakproduktion aufgegeben haben. Einige der Lager sind zum Teil schon vor Jahren in sich zusammengefallen, einer scheint nur noch vom Efeu zusammengehalten zu werden, das ihn umwuchert.

Was noch steht, wird durchaus noch genutzt, auch wenn die luftigen Konstruktionen nicht wirklich zu viel anderem taugen als zur Tabaktrocknung. Das ist das Dilemma mit den Bauten überall in der Region, auch im Elsass und in Baden. Viele Besitzer stellen Gerätschaften unter oder lagern Brennholz. Um ein Exemplar in der Bruchgasse ist eine Koppel angelegt. Bislang konnten die Herxheimer Schuppen dazu nach den Bedürfnissen umgestaltet werden, etwa ein neues Tor erhalten, damit eine Landwirtschaftsmaschine durchpasst.

Teurer Unterhalt belastet Eigentümer

Otto Meyer, der zwei der Tabakschuppen in der Bruchgasse besitzt, fürchtet, dass solche Umgestaltungen künftig nicht mehr möglich sein werden, wenn tatsächlich Denkmalschutz ausgesprochen wird. Als Enteignung empfindet er das Ansinnen der Behörde, das Vorgehen ohne Anhörung der Eigentümer als „Diktatur in einer Demokratie“. „Dann kann man nichts mehr machen mit den Schuppen“, den Unterhalt müsse er aber weiter tragen. Ähnliche Sorgen haben Tabakschuppen-Besitzer schon bei einem Forum mit Vertretern der Landesdenkmalpflege 2019 in Hayna geäußert.

Meyer hat seinen Betrieb 2002 aufgegeben, den Tabakanbau hatte er schon vorher eingestellt. „Damals war das Gelände Bauerwartungsland“, erzählt der Senior. Er habe gehofft, dass irgendwann einmal Bauland daraus wird und er es seinen drei erwachsenen Kindern vermachen kann. Der Denkmalschutz aber bringe eine Wertminderung, glaubt er.

Auch der Holzwurm hat die Schuppen entdeckt

Einer seiner Söhne ist Max-Josef Meyer, der für die FWG im Verbandsgemeinderat Herxheim sitzt und bei der Ortsgemeinderatssitzung im Dezember als Zuschauer teilgenommen hat. Er sei überrascht gewesen, dass alle Fraktionen gegen die Unterschutzstellung plädierten, obwohl die Räte nicht alle Landwirte seien.

Der Verkehrssicherungspflicht müssen die Eigentümer jetzt schon nachkommen. Wenn der Wind mal wieder Ziegel herunterweht oder Teile der Holzkonstruktion herabfallen, kümmert sich der Sohn für den Vater um die Schuppen. Latten, Bretter und selbst die Ständer, obwohl sie auf Betonpfosten ruhen, seien inzwischen weitgehend morsch. Auch der Holzwurm nagt, der früher wohl vom Tabakgeruch abgehalten worden sei, mutmaßt Max-Josef Meyer. „Die Tabakschuppen liefern gar nicht mehr die Substanz für eine Unterschutzstellung“, sagt er. „Das ist doch zum großen Teil nur noch Flickwerk.“ Mindestens einen der zehn Schuppen hält er sogar für akut einsturzgefährdet.

Werden die Bauten dem Verfall überlassen?

Wegen der zunehmenden Verwitterung traue auch er sich nicht mehr die neun Meter hinauf aufs Dach. „Der Unterhalt ist schwierig, selbst für mich.“ Wenn – wie vor einigen Jahren – wieder ein Sturm an die 400 Ziegel herunterreißt, müsse er jemanden mit Hubsteiger kommen lassen. Dabei finde sich kaum noch passender Ersatz für die Pfannen. Und weil die maroden Latten keine Nägel für neue Bretter mehr halten, besserten die Leute Lücken mit Platten aus, die billiger und einfacher zu montieren seien.

Doch ist der Denkmalschutz einmal ausgesprochen, fürchten die Meyers, dass solche einfachen Ausbesserungen und auch Änderungen nicht mehr möglich sind. Wenn die Eigentümer ihre Schuppen aber nicht mehr brauchen können oder die Unterhaltskosten steigen, werden sie womöglich vollends dem Verfall preisgegeben. Denn eine Pflicht, Bauwerke in einem Optimalzustand zu halten, gibt es trotz Denkmalschutz nicht.

Unterhalt lässt sich von der Steuer absetzen

Keiner der Eigentümer in der Bruchgasse habe für die Unterschutzstellung Verständnis, sagt Max-Josef Meyer. „Wenn die Gesellschaft wünscht, dass die Tabakschuppen erhalten werden, dann soll auch die Gesellschaft dafür aufkommen.“ Zuschüsse für den Unterhalt von Denkmälern gibt es in der Tat nur selten. Aber Unterhaltskosten lassen sich von der Steuer absetzen – den Vorteil bringt eine Unterschutzstellung.

Meyer glaubt auch nicht an die Deutung der Denkmalschützer, dass die zehn Schuppen wegen der besseren Durchlüftung so ungewöhnlich versetzt zueinander erbaut wurden. Auf die „perspektivisch interessante Tiefenstaffelung der Bauten“ hebt die Kreisverwaltung in ihrer Begründung besonders ab. Die Meyers sind sich vielmehr sicher, dass ein Weg zum Wald die Grundstücke einfach schräg durchschnitten hat und die Menschen sich mit der Ausrichtung ihrer Schuppen an der Kante orientierten.

Lassen sich Tabakschuppen zu Wohnhäusern umgestalten?

Vor allem aber ist Max-Josef Meyer eine andere Passage ein Dorn im Auge: „Auch das Innere der Tabakschuppen ist schützenswert“, heißt es da. Das bedeute, dass eine Umnutzung etwa als Wohnhaus, so sich denn überhaupt ein Interessent dafür finde, schwer zu verwirklichen sei. In der Tat gibt es durchaus zum Teil hochgelobte Projekte, wie Tabakschuppen ein neues Leben eingehaucht werden kann. Sie orientieren sich meist an der Idee vom Haus im Haus, die auch der Umnutzung der Landauer Panzerhalle zugrunde liegt.

Der riesige Tabakschuppen in Harthausen, der 1990 zu einem Dorfgemeinschaftshaus umgestaltet wurde, hat dabei seine typische Transparenz verloren. Besser gelöst ist ein Projekt im badischen Neibsheim bei Bretten, das in der Broschüre „in letzter Minute gerettet“ von der Bundesvereinigung der Landesdenkmalpfleger als vorbildlich, innovativ und denkmalverträglich gepriesen wird. Der Eigentümer und Architekt Florian Blümig wurde dafür 2010 mit dem Denkmalschutzpreis Baden-Württemberg ausgezeichnet. 2014 wurde ihm von der Architektenkammer des Landes außerdem der Preis für beispielhaftes Bauen verliehen.

Für Herxheim braucht es neue Ideen

Blümig hat das Holztragwerk erhalten oder ersetzt, wo es marode war. In die obere Etage hat er zwei Wohnboxen gebaut, die im Abstand von einem Meter zur Außenhülle und zum Dach wie Wespennester eingehängt wurden. „Das Erdgeschoss vermittelt noch bis heute die Dimensionen des ehemaligen Raumvolumens“, heißt es in der Broschüre der Denkmalpfleger. Durch hohe Schiebetore gelangt man in einen großen Raum, der Platz zum Parken von Autos, Fahrrädern und Stauraum bietet. Offene Treppen, ehemalige Arbeitsbühnen und auch die Laufbohlen blieben im gesamten Gebäude weitgehend erhalten, ebenso die Laterne auf dem Dachfirst, die einst der Entlüftung diente.

Eine solche Umgestaltung könnte die Anliegen aller Seiten versöhnen. Auch das des Ortsgemeinderats, der schon mehrfach ein Auge auf das Gebiet am südöstlichen Ortsrand geworfen hat, um es „baulich zu entwickeln“, wie es im Amtsdeutsch heißt. Ein großes Grundstück hier gehört übrigens der Gemeinde. Um die Tabakschuppen umzubauen, müsste sich ein findiger Architekt allerdings ein neues Konzept überlegen, denn das Neibsheimer Exemplar ist sehr viel größer. Und hier stehen die Außenlamellen lichtdurchlässig horizontal, nicht vertikal wie in Herxheim. Die Lamellenfassade beim badischen Bau musste übrigens wegen der Schadstoffbelastung komplett ausgetauscht werden.