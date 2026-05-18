Ein Pilot legt Berufung gegen sein Urteil ein, nachdem zwei Menschen bei einem Flugzeugzusammenstoß 2022 gestorben waren. Das Landgericht Rottweil verhandelt nun neu.

Rottweil (dpa/lsw) - Fast vier Jahre nach dem Zusammenstoß zweier Flugzeuge auf dem Flugplatz Klippeneck (Kreis Tuttlingen) mit zwei Toten steht ein neuer Prozess an: Diesmal wird vor dem Landgericht Rottweil verhandelt, nachdem ein 67-jähriger Pilot Berufung gegen ein Urteil des Amtsgerichts Spaichingen eingelegt hatte.

Das Gericht hatte den Mann 2024 wegen fahrlässiger Tötung in zwei Fällen zu einer Geldstrafe von 9.600 Euro verurteilt. Er soll bei einem Landemanöver auf dem Flugplatz bei Böttingen im August 2022 seine Sorgfaltspflicht verletzt haben. Deswegen soll es laut Urteil des Amtsgerichts zum Zusammenstoß mit einem Segelflugzeug gekommen sein, in dem ein 56 Jahre alter Fluglehrer und ein 14 Jahre alter Flugschüler saßen. Beide starben. Der damals 62 Jahre alte Pilot des motorisierten Schleppflugzeugs konnte sich laut Polizei mit einem Fallschirm retten und wurde leicht verletzt.