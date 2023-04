Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Kunst hat in Jockgrim ein Zuhause. Und seit ein paar Wochen hat sie sogar einen Weg vorbei an 19 Skulpturen in der Gemeinde. Eine davon fällt besonders ins Auge: die „Sitzende Figur“ von Franz Bernhard.

Über 40 Jahre hat Franz Bernhard in Jockgrim gelebt, von 1972 bis zu seinem Tod 2013. Er sei ein bescheidener Künstler ohne Allüren gewesen, wohnte mit seiner Frau Lucia zurückgezogen