Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Konzerte mit Bernd Begemann sind immer Originale. Man weiß vorher nie genau, was passiert. Aber dass es gut wird, davon kann man bei seinen episch langen Konzerten ausgehen. So auch am Samstag im Haus am Westbahnhof.

Der elektrische Liedermacher aus Hamburg improvisiert zwischen seinen Liedern munter drauf los, plaudert über dies und jenes und lebt mit erstaunlicher Intensität im Moment. Lieder hat er ja genug.