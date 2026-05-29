Das achte Klassikfestival Fermate in Birkweiler und Siebeldingen vom 8. bis 16. August lockt mit dem Flair der 1920er-Jahre und einem besonders üppigen Veranstaltungsreigen.

Die Verbandsgemeinde Landau-Land hat das Goldrichtige getan, als sie wenige Jahre nach seinem Premierenlauf das Klassikfestival Fermate unter ihre Fittiche nahm. Denn die Kuratoren, das in Birkweiler heimisch gewordene Künstler-Ehepaar Ilse und Christoph Berner, haben da einen Sommer-Event in der lieblichen Weinstraßen-Landschaft etabliert, der Gäste weit über die Region hinaus anlockt; und erst recht die einheimische Bevölkerung.

„Wir haben ja unseren Gästen niemals etwas geschenkt, auch Schwieriges, Zeitgenössisches, Abseitiges geboten“, sagt der in Österreich geborene Pianist Christoph Berner. „Aber stets mit wertvoller verbaler Hinführung, eingebettet in leichter Goutierbares und vor allem: musiziert auf einem künstlerischen Niveau, das nichts weniger spiegelt als Provinz.“

Apropos Attraktivität: Die Aura des Kammermusik-Festivals in der Südpfalz scheint sich auch in Künstlerkreisen herumgesprochen zu haben. Denn mit 14 Instrumentalisten und zwei Vokalsolisten internationaler Provenienz, die sieben komplett unterschiedliche Programme gestalten, hat die achte Auflage des Fermate-Festivals seine Angebotspalette noch mal erweitert. Neben Stars aus Wien und Dresden, die in jedem Jahr gefeierte Gäste sind, rufen die Berners auch einige preisgekrönte junge Talente aufs Podium, so etwa die in Trier geborene Pianistin Elena Neumann, den portugiesischen Oboisten Rafael João Vieira Sousa und die südkoreanische Bratschistin Su Bin Lee.

Motto: Goldene Zwanziger

Das Programm folgt in sieben Konzerten so spektakulär wie spannend dem Motto des rheinland-pfälzischen Kultursommers, der in diesem Jahr die „Goldenen Zwanziger“ feiert, also jene kurze Epoche zwischen weltvergessenem Tanz auf dem Vulkan und politischem Absturz. Und noch einmal 100 Jahre weiter zurück signalisierten auch die 1820er Umbruch, und Anno 1720 glänzte es ebenfalls golden um die prominenten Protagonisten der Zeit. „BaROCK my Soul“ – eine der pfiffigen, die Neugierde beflügelnden Übertitelungen – schickt uns da in die kreativen Hexenküchen der Herren Vivaldi, Händel, Bach Telemann und Zelenka.

Und wer sich „Lieben Sie Brahms?“ fragen lässt, wird selbigen auch antreffen, aber ihn möglicherweise nicht in Begleitung von Wolfgang Mozart und Francis Poulenc vermuten. „Auf den Wassern zu singen“ – das führt zu Franz Schuberts Lieder-Kosmos, der epochal ausgreifend flankiert wird von Beethoven, Dvorák und einem Ururur-Enkel, dem komponierenden serbischen Akkordeon-Solisten Miloš Todorowski mit seinem 2020 entstandenen Opus „Milonga para Ludwig“.

Ungewöhnliche Veranstaltungsorte

Das Eröffnungskonzert aber serviert mit seiner „Revue la Cuisine“ die 20er-Jahre-Klassik pur mit Maurice Ravel, dem Gespann Bertold Brecht/Kurt Weill, Erwin Schulhoff und Bohuslav Martinů. Streicher, Holz- und Blechbläser, dazu Singstimme und Akkordeon lassen gleich zum Auftakt die herrliche Bandbreite der musikalischen Revuen aufblitzen.

Auch geht es beim Fermate-Festival um Orte, den ungewöhnlichen Veranstaltungsorten in Kelterhaus und auf dem Dorfplatz, aber auch inhaltlich. Und da steht Berlin ganz oben an. Das klassische Festivalprogramm ist eingebettet in zwei Rahmenveranstaltungen, die der Spree-Metropole im Besonderen huldigen: einem sogenannten „Warm-up“ mit einer musikalischen Revue der 1920er, eingebettet in ein Drei-Gänge-Menü im Siebeldinger Weingut Siener-Dr. Wettstein. Für verbale Aperçus sorgt hier RHEINPFALZ-am-SONNTAG-Redakteur Michael Konrad.

Unter dem Titel „Summertime“ präsentiert der Kehraus im Ortsmittelpunkt Birkweiler auf den Flügeln eines zeittypischen Salonorchesters allerlei Ohrwürmer – Rhapsodien, Tangos, Schlager aus den Manufakturen eines Franz Liszt, Werner Heymann und George Gershwin.

Im Netz

Alle Infos zu Programmen, Terminen, Orten unter pfalzshow.fermate; Tickethotline: 06346 6979910.

