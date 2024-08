Oumar Solet wird Berichten zufolge doch nicht für die TSG 1899 Hoffenheim spielen. Kommt nun der zweimalige Nationalspieler Armel Bella-Kotchap?

Zuzenhausen (dpa) - Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim steht übereinstimmenden Medienberichten zufolge kurz vor der Verpflichtung des zweimaligen Nationalspielers Armel Bella-Kotchap. Der «Kicker» schrieb am Dienstagmittag, der 22-Jährige befinde sich bereits beim Medizincheck, auch der Sender Sky berichtete. Der Franzose Oumar Solet soll dagegen doch nicht zur TSG wechseln. Der Bundesligist soll mit dessen Verein, Red Bull Salzburg, doch keine Einigung erzielt haben.

Bei Bella-Kotchap soll es um einen Vierjahresvertrag gehen, der Abwehrspieler würde vom englischen Premier-League-Aufsteiger FC Southampton kommen. Zuletzt spielte er per Leihe in Eindhoven. Für die DFB-Auswahl hatte Bella-Kotchap 2022 zweimal gespielt. Er wurde zudem in den Kader für die WM 2022 in Katar berufen, kam aber nicht zum Einsatz.