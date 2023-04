Papst Franziskus hat dem ehemaligen Benedikt-Privatsekretär Georg Gänswein laut einem Medienbericht die Rückkehr nach Deutschland vorgeschlagen. Das Oberhaupt der katholischen Kirche habe dem deutschen Kurienerzbischof angeboten, in seine Heimatdiözese, also nach Freiburg, zu gehen, wie die argentinische Zeitung «La Nacion» bereits am Sonntag berichtete.

Rom (dpa) - Franziskus soll Gänswein daran erinnert haben, dass es üblich sei, dass Privatsekretäre von Päpsten in ihre Diözesen zurückkehren. Er nannte laut Zeitung den Fall des Privatsekretärs von Johannes Paul II., Stanislaw Dziwisz, der nach dem Tod des Papstes nach Krakau zurückkehrte. Laut «La Nacion» kann sich Gänswein entscheiden, ob er künftig in Deutschland oder Italien leben will. Seine Zukunft sei jedoch außerhalb der Vatikanmauern, so die Zeitung. Über eine mögliche Aufgabe oder Position in Deutschland sagte der Pontifex dem Bericht zufolge nichts.

Seit dem Tod von Benedikt XVI. an Silvester 2022 wartet der 66-Jährige darauf, dass ihm Papst Franziskus eine neue Aufgabe zuweist. Franziskus empfing Gänswein seitdem bereits zweimal in einer offiziellen Privataudienz. Ende März führte ein spanischer Medienbericht zu Spekulationen über eine mögliche Versetzung Gänsweins als Vatikan-Botschafter nach Costa Rica.

Mit der Veröffentlichung eines Buches mit dem Titel «Nichts als die Wahrheit» über seine Zeit mit Benedikt hatte Gänswein zuletzt für Aufsehen an der Kurie gesorgt. Darin berichtet der gebürtige Schwarzwälder über seine Enttäuschung, 2020 von Franziskus als Präfekt des päpstlichen Hauses dauerhaft beurlaubt worden zu sein. Zudem veröffentlichte er den Inhalt teils privater Briefe des Papstes.

Bericht "La Nacion"