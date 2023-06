Der CDU-Innenpolitiker Thomas Blenke (63) soll neuer Staatssekretär im Innenministerium werden. Sicherheitskreise bestätigten einen entsprechenden Bericht des SWR. Blenke, innenpolitischer Sprecher der CDU-Fraktion im Landtag, soll demnach auf Wilfried Klenk folgen, der sich mit 64 Jahren in den Ruhestand verabschiedet. Minister Thomas Strobl (CDU) will die Personalie dem Bericht zufolge am Dienstag in der Fraktion verkünden.

Stuttgart (dpa/lsw) - Blenke soll wie sein Vorgänger vor allem für Polizei und Innere Sicherheit zuständig sein.

Strobl steht wegen der Affäre um den Inspekteur der Polizei in der Kritik. Der vom Dienst freigestellte ranghöchste Polizeibeamte steht derzeit wegen Vorwürfen sexueller Nötigung vor Gericht. Auch ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss befasst sich mit dem Thema.