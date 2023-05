Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Da staunten die Fans des TV Bad Bergzabern nicht schlecht: Statt angekündigter Rumpfmannschaft liefen elf Spieler im TVB-Trikot auf – so viele wie noch nie in dieser Saison. Statt befürchteter Pleite gegen das sieglose Schlusslicht gab es einen souveränen 92:62 (41:24)-Sieg gegen die TS Frankfurt-Griesheim. Trainer Eric Marschke musste sich kein Trikot überstreifen. Was war da über Nacht passiert?

Philipp Behrendt, Martin Langenfeld, Timo Tübel und Jan Wroblewski waren die Stammspieler, die dem TVB-Coach zur Verfügung standen. Doch quasi aus dem Nichts aktivierte der Turnverein